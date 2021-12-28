Автор песни «Мальчик хочет в Тамбов» рассказал, почему ее не любил Мурат Насыров

Поэт-песенник, продюсер Сергей Харин, автор хита конца 90-х «Мальчик хочет в Тамбов», рассказал, почему исполнитель песни Мурат Насыров не очень ее любил. Воспоминаниями он поделился в интервью Pravda.Ru.

«Думаю, что Мурат был не очень рад этой песне. У него была другая музыка», — сказал Харин.

Он пояснил, что Насыров привык исполнять «высокоинтеллектуальные» песни «с красивым вокалом». Простенькая «Мальчик хочет в Тамбов» с трудом вписывалась в его репертуар. Однако оказалось, что именно эта песня сделала Насырова большой звездой.

«И вдруг его просят спеть вот это вот. А когда он ее спел и мы принесли ее в студию „Союз“, останавливают тираж его альбома, где было десять песен, эту песню ставят на первое место, снимают на нее клип и Мурат начинает свой взлет. Наверное, ему было сложно: остальные его песни философские, красивые, а люди ждут от него дальше таких же песен», — поделился автор песни.