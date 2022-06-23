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    23 июня 2022, 11:47

    Автор новых хитов Шатунова Мilеn заявил, что певец не рассказывал о проблемах со здоровьем

    Автор новых хитов Шатунова Мilеn: он никогда не рассказывал о проблемах со здоровьем

    Иван Степанов, Ольга Назаркина

    Певец Юрий Шатунов никогда бы не стал делиться своими трудностями и проблемами со здоровьем. Он бы заверил всех, что с ним все в порядке и все пройдет, рассказал «360» поэт, композитор, аранжировщик и автор новых хитов солиста «Ласкового мая» Вячеслав Козлов, выступающий под сценическим псевдонимом Milen.

    Автор новых хитов Шатунова Мilеn заявил, что певец не рассказывал о проблемах со здоровьем

    «Мне очень трудно говорить сейчас. Он музыкант был от бога. Каждый так говорит про своих кумиров, он был моим кумиром изначально, потом работали [вместе]. Мне посчастливилось из миллиона, наверное, быть его непосредственным автором. Много работал он», — сказал Козлов.

    В ответ на вопрос о самочувствии Шатунова в последнее время артист заявил, что те или иные проблемы со здоровьем есть у всех, но не все готовы посвящать в них коллег, чтобы не тревожить никого.

    «Проблемы у нас у всех со здоровьем. [О проблемах Шатунова] я не слышал, потому что не пытался влезать, он бы мне правду не сказал никогда, сказал бы: „Да все фигня, пройдет“», — добавил он с трудом сдерживая эмоции.

    Шатунов ушел из жизни в возрасте 48 лет. По предварительным данным, у музыканта были проблемы с сердцем.