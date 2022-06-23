Автор новых хитов Шатунова Мilеn заявил, что певец не рассказывал о проблемах со здоровьем

Певец Юрий Шатунов никогда бы не стал делиться своими трудностями и проблемами со здоровьем. Он бы заверил всех, что с ним все в порядке и все пройдет, рассказал «360» поэт, композитор, аранжировщик и автор новых хитов солиста «Ласкового мая» Вячеслав Козлов, выступающий под сценическим псевдонимом Milen.

«Мне очень трудно говорить сейчас. Он музыкант был от бога. Каждый так говорит про своих кумиров, он был моим кумиром изначально, потом работали [вместе]. Мне посчастливилось из миллиона, наверное, быть его непосредственным автором. Много работал он», — сказал Козлов.

В ответ на вопрос о самочувствии Шатунова в последнее время артист заявил, что те или иные проблемы со здоровьем есть у всех, но не все готовы посвящать в них коллег, чтобы не тревожить никого.

«Проблемы у нас у всех со здоровьем. [О проблемах Шатунова] я не слышал, потому что не пытался влезать, он бы мне правду не сказал никогда, сказал бы: „Да все фигня, пройдет“», — добавил он с трудом сдерживая эмоции.

Шатунов ушел из жизни в возрасте 48 лет. По предварительным данным, у музыканта были проблемы с сердцем.