Автор музыки к фильмам Кустурицы захотел переехать в Россию

Музыкант прилетел 3 ноября в Симферополь, чтобы вечером дать концерт для крымчан и гостей полуострова. Ранее исполнитель уже прилетал в Крым для того, чтобы дать концерты в Коктебеле и Севастополе.

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«Мы только приехали, атмосфера хорошая, здесь пахнет шашлыками — я чувствую. Думаю, что надо покупать дом здесь, пока цены низкие», — сообщил Брегович журналистам.

Он пока не знает, в каком именно районе хотел бы приобрети недвижимость, так как ему нужно «присмотреться».

Горан Брегович — композитор югославского происхождения, который является участником рок-группы Bijelo Dugme. Он писал музыку для таких фильмов, как «Андеграунд», «Время цыган», «Черная кошка, белый кот», «Аризонская мечта», большую часть из которых представляют фильмы его соотечественника Эмира Кустурицы.