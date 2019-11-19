Автор книги «Географ глобус пропил» завел Instagram

По словам автора, на этой странице он будет отвечать на вопросы читателей.

Сейчас писатель опубликовал два поста. В первом из них он анонсировал свою новую книгу, которая стала итогом 15 лет диалога с читателями на сайте Иванова. Она выйдет весной 2020 года. Рукопись окажется в издательстве в декабре.

Вторая публикация посвящена ответу Иванова на вопрос пятилетнего Дани Федорова. Иванов дал ответ на вопрос и отметил, что его творчество рассчитано на читателя старшего возраста. Он выразил надежду на встречу с юным коллегой лет через 15.

Напомним, что Алексей Иванов написал романы «Географ глобус пропил», «Ненастье», «Тобол», «Общага на крови», сценарий «Хребет России» и многие другие известные работы.