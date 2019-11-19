  • Автор книги «Географ глобус пропил» завел Instagram

    19 ноября 2019, 03:52

    Ирина Нагайникова

    Поклонники российского писателя Алексея Иванова теперь могут следить за его творчеством и в популярной соцсети, сообщила «Газета.ru».
    Автор книги «Географ глобус пропил» завел Instagram

    По словам автора, на этой странице он будет отвечать на вопросы читателей.

    Сейчас писатель опубликовал два поста. В первом из них он анонсировал свою новую книгу, которая стала итогом 15 лет диалога с читателями на сайте Иванова. Она выйдет весной 2020 года. Рукопись окажется в издательстве в декабре.

    Вторая публикация посвящена ответу Иванова на вопрос пятилетнего Дани Федорова. Иванов дал ответ на вопрос и отметил, что его творчество рассчитано на читателя старшего возраста. Он выразил надежду на встречу с юным коллегой лет через 15.

    Напомним, что Алексей Иванов написал романы «Географ глобус пропил», «Ненастье», «Тобол», «Общага на крови», сценарий «Хребет России» и многие другие известные работы.