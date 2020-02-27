Автор хита Never Let You Go предложил отправить на Евровидение малоизвестного певца

«Известных артистов не обязательно отправлять, скажу вам, ведь выбирают в России, а голосовать будут в Европе, где не все знают наших певцов. Не обязательно должен быть популярный артист, потому что в принципе должен ехать сильнейший. А сильный артист может и не быть на орбите, то есть не быть популярным, даже не быть звездой», — пояснил Лунев.

Он напомнил, что Евровидение — это в первую очередь конкурс песни.

«Если говорить именно про конкурс песни, про что сейчас как-то не говорят даже и не берут в расчет, то тогда надо подходить наоборот с позиции песни, а не исполнителя», — пояснил Лунев.

Александр Лунев сочинил музыку хита Димы Билана Never Let You Go, с которой артист занял второе место на Евровидении в 2006 году. Также композитор написал еще одну популярную песню для Билана — «Невозможное возможно».

В этом году заявку на Евровидение отправит Первый канал. По традиции, он выбирает музыканта в закрытом формате. Пока имя конкурсанта не раскрывается. Страны-участницы должны объявить своих конкурсантов до 9 марта.