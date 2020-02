Автор хита Never Let You Go предложил отправить на Евровидение малоизвестного певца

Ольга Ломакина Продюсер, композитор, автор хита Димы Билана Never Let You Go Александр Лунев считает, что на Евровидение стоит отправить малоизвестного артиста. Этим он поделился в интервью NEWS.ru. «Известных артистов не обязательно отправлять, скажу вам, ведь выбирают в России, а голосовать будут в Европе, где не все знают наших певцов. Не обязательно должен быть популярный артист, потому что в принципе должен ехать сильнейший. А сильный артист может и не быть на орбите, то есть не быть популярным, даже не быть звездой», — пояснил Лунев. Он напомнил, что Евровидение — это в первую очередь конкурс песни. «Если говорить именно про конкурс песни, про что сейчас как-то не говорят даже и не берут в расчет, то тогда надо подходить наоборот с позиции песни, а не исполнителя», — пояснил Лунев. Александр Лунев сочинил музыку хита Димы Билана Never Let You Go, с которой артист занял второе место на Евровидении в 2006 году. Также композитор написал еще одну популярную песню для Билана — «Невозможное возможно». В этом году заявку на Евровидение отправит Первый канал. По традиции, он выбирает музыканта в закрытом формате. Пока имя конкурсанта не раскрывается. Страны-участницы должны объявить своих конкурсантов до 9 марта. Поделиться статьей