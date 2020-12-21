Автор «Ералаша» Борис Грачевский сообщил, что заразился коронавирусом

«Я с этим проклятым „ковидом“ сижу», — процитировал сценариста сайт «Дни.ру».

Грачевский рассказал, что у него нормальное самочувствие. В настоящий момент режиссер проходит лечение на дому. Знаменитость переживает лишь из-за того, что пока не может выйти на улицу.

Грачевскому 71 год. Напомним, что люди пожилого возраста находятся в группе риска по заболеванию COVID-19. Даже неинфицированные граждане старше 65-и лет должны соблюдать режим самоизоляции и не выходить из дома без острой надобности.

Накануне в Российском фонде прямых инвестиций оценили эффективность вакцины «Спутник V» против нового штамма коронавируса, выявленного в Европе. Препарат, считают в РФПИ, хорошо действует на источник инфекции. Глава организации Кирилл Дмитриев высказал свое мнение насчет вакцины во время общения с президентом России Владимиром Путиным по видеосвязи.