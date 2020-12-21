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    21 декабря 2020, 16:17

    Автор «Ералаша» Борис Грачевский сообщил, что заразился коронавирусом

    Полина Петрова

    Российский режиссер, художественный руководитель киножурнала «Ералаш» Борис Грачевский сообщил, что заразился коронавирусом, информирует «Пятый канал».
    Автор «Ералаша» Борис Грачевский сообщил, что заразился коронавирусом

    «Я с этим проклятым „ковидом“ сижу», — процитировал сценариста сайт «Дни.ру».

    Грачевский рассказал, что у него нормальное самочувствие. В настоящий момент режиссер проходит лечение на дому. Знаменитость переживает лишь из-за того, что пока не может выйти на улицу.

    Грачевскому 71 год. Напомним, что люди пожилого возраста находятся в группе риска по заболеванию COVID-19. Даже неинфицированные граждане старше 65-и лет должны соблюдать режим самоизоляции и не выходить из дома без острой надобности.

    Накануне в Российском фонде прямых инвестиций оценили эффективность вакцины «Спутник V» против нового штамма коронавируса, выявленного в Европе. Препарат, считают в РФПИ, хорошо действует на источник инфекции. Глава организации Кирилл Дмитриев высказал свое мнение насчет вакцины во время общения с президентом России Владимиром Путиным по видеосвязи.