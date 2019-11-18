Автор Чебурашки в стиле «Игры престолов» приступил к работе на «Союзмультфильме»

Слащева рассказала о работе Уляшова на «Союзмультфильме» в дни VIII Санкт-Петербургского международного культурного форума.

«Прокопий Уляшов действительно приехал и с сентября приступил к работе на киностудии „Союзмультфильм“. Мы очень этому рады. Он невероятно креативный и талантливый человек», — поделилась Слащева.

Уляшов прославился в Сети благодаря изображению героев советской мультипликации в образах персонажей сериала «Игра престолов». После этого его пригласили работать на студию «Союзмультфильм».

Глава студии уточнила, что работа Уляшова связана с продвижением, а не анимацией.

«Он визуалист, визионер. Видит новые образы, видит невероятное визуальное воплощение наших классических персонажей вот в таких очень своеобразных видах и образах. Именно этим он и занимается, работает в отделе маркетинга и занимается визуализацией наших персонажей и придумыванием им новой жизни, их популяризацией», — объяснила Слащева.