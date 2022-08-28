Автомобиль принцессы Дианы ушел с молотка

Автомобиль Ford Escort RS Turbo Series 1, которым когда-то управляла погибшая британская принцесса Диана, ушел с молотка. Об этом сообщила газета The Guardian.

Автомобиль продали на аукционе за 851 тысячу долларов (более 51 миллиона рублей).

Как сообщается, эта модель — последний автомобиль принцессы Уэльской, он принадлежал ей с 1985 по 1988 год. Всего машина проехала 40 тысяч километров. Кто приобрел этот экспонат, не сообщается.

Ранее редкие студенческие фотографии Илона Маска выставили на онлайн-аукцион. Его бывшая подруга Дженнифер Гвинн просит по 100 долларов за снимок 28-летней давности, таким образом она хочет оплатить приемному сыну колледж.

На архивных фото юный Илон Маск почти всегда улыбается, дурачится, отдыхает с друзьями или поглощен учебой. Гвинн также продает золотое ожерелье с небольшим изумрудом и открытку, которые Маск подарил ей на день рождения в декабре 1994 года. Женщина планирует выручить от продажи снимков не менее 10 тысяч долларов.