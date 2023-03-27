27 марта 2023, 08:38
Автомобиль певицы Натальи Власовой обстреляли в Москве
ТАСС: неизвестный обстрелял машину певицы Натальи Власовой в Москве
Неизвестный обстрелял автомобиль исполнительницы хита «Я у твоих ног» Натальи Власовой в Москве. Ущерб машине оценивается примерно в 250 тысяч рублей, сообщил ТАСС PR-директор артистки Андрей Карпов.
ЧП произошло в минувшее воскресенье, 26 марта. Карпов уточнил, что Власова вернулась с концерта и увидела на своем автомобиле пять следов от выстрелов.
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«Примерно 250 тыс. рублей обойдется починка машины теперь. Большой вопрос — кто и зачем это сделал», — сказал собеседник агентства.
Он добавил, что певица обратилась в правоохранительные органы. Обстоятельства случившегося выясняет полиция.
Стрельба
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