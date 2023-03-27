Знаменитости 27 марта 2023, 08:38 Автомобиль певицы Натальи Власовой обстреляли в Москве ТАСС: неизвестный обстрелял машину певицы Натальи Власовой в Москве Pxhere

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Неизвестный обстрелял автомобиль исполнительницы хита «Я у твоих ног» Натальи Власовой в Москве. Ущерб машине оценивается примерно в 250 тысяч рублей, сообщил ТАСС PR-директор артистки Андрей Карпов.

ЧП произошло в минувшее воскресенье, 26 марта. Карпов уточнил, что Власова вернулась с концерта и увидела на своем автомобиле пять следов от выстрелов.

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«Примерно 250 тыс. рублей обойдется починка машины теперь. Большой вопрос — кто и зачем это сделал», — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что певица обратилась в правоохранительные органы. Обстоятельства случившегося выясняет полиция.