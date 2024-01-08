Знаменитости 08 января 2024, 17:05 Автоинспекторы задержали солиста группы RASA в Москве Mash: в Москве задержали солиста группы RASA Виктора Поплеева РИА «Новости»

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В Зеленоградском округе Москвы сотрудники ГИБДД задержали солиста группы RASA. Его могут отправить в изолятор на 15 суток, сообщил Telegram-канал Mash.

По данным издания, 30-летний Виктор Поплеев, находясь за рулем автомобиля марки Porsche Macan, ехал на большой скорости по Зеленограду. В Савелкинском проезде его остановил экипаж ДПС. Это не понравилось артисту. Он нахамил полицейским, оправдывая свое поведение опозданием на выступление.

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В результате против певца составили протокол и выписали штраф, а также потребовали снять тонировку. Если за три месяца Поплеев не очистит окна от пленки, его смогут арестовать за неповиновение распоряжению полиции.

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