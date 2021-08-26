26 августа 2021, 05:26
Автографы Месси и Моргенштерна выставили на продажу в Москве
На площадке объявление «Авито» были выставлены на продажу два неожиданных лота. Автографы рэпера Моргенштерна и футболиста Лионеля Месси. За подлинный сертификат FIFA с подписью аргентинского нападающего запросили 708 тысяч рублей. За автограф певца на пятитысячной купюре — 15 тысяч рублей.
Об этом «Мосленте» сообщили в пресс-службе сервиса. Предположительно, владелец автографа Моргенштерна получил его во время церемонии вручения награды «Женщина года — 2020».
Самыми желанными автографами знаменитостей для россиян аналитики назвали подпись президента РФ Владимира Путина, футболиста Лионеля Месси, музыканта Виктора Цоя, певца Моргенштерна и американского миллиардера Илона Маска.