Автографы Месси и Моргенштерна выставили на продажу в Москве

На площадке объявление «Авито» были выставлены на продажу два неожиданных лота. Автографы рэпера Моргенштерна и футболиста Лионеля Месси. За подлинный сертификат FIFA с подписью аргентинского нападающего запросили 708 тысяч рублей. За автограф певца на пятитысячной купюре — 15 тысяч рублей.

Об этом «Мосленте» сообщили в пресс-службе сервиса. Предположительно, владелец автографа Моргенштерна получил его во время церемонии вручения награды «Женщина года — 2020». Самыми желанными автографами знаменитостей для россиян аналитики назвали подпись президента РФ Владимира Путина, футболиста Лионеля Месси, музыканта Виктора Цоя, певца Моргенштерна и американского миллиардера Илона Маска.