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    28 января 2022, 11:23

    Автоблогера-миллионника объявили в федеральный розыск

    Полина Гребенщикова

    МВД объявило в федеральный розыск блогера Хизри Запирова из Дагестана, снимающего видео на автомобильную тематику. Об этом сообщило РИА «Новости».

    В базе данных МВД значится, что Запирова разыскивают по статье УК. Кроме того, в розыск объявлена его PR-менеджер Лусик Карапетян.

    В Instagram Запирова — порядка восьми миллионов подписчиков, отметил сайт «Русская планета». Блогер снимает розыгрыши и видео на автомобильную тематику, а также показывает, как катается на люксовых авто.