Автоблогера-миллионника объявили в федеральный розыск

МВД объявило в федеральный розыск блогера Хизри Запирова из Дагестана, снимающего видео на автомобильную тематику. Об этом сообщило РИА «Новости».

В базе данных МВД значится, что Запирова разыскивают по статье УК. Кроме того, в розыск объявлена его PR-менеджер Лусик Карапетян.

В Instagram Запирова — порядка восьми миллионов подписчиков, отметил сайт «Русская планета». Блогер снимает розыгрыши и видео на автомобильную тематику, а также показывает, как катается на люксовых авто.