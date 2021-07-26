Автоблогер Давидыч сдал полицейским скандального пранкера Литвина

Между пранкером Михаилом Литвиным и автоблогером Давидычем назревает конфликт. Второй выложил в Instagram видео первого с игрушечным пистолетом, нацеленным на полицейскую машину, и отметил аккаунт МВД России. Литвин решил выяснить эту ситуацию и позвонил Эрику Давидычу, после чего разговор слил в Сеть.

Литвин пытался выяснить, зачем Давидыч отметил официальный аккаунт МВД России. Однако конструктивного разговора не получилось, мужчины обменялись угрозами и оскорблениями. Пранкер пообещал еще раз выйти на связь с автоблогером.

Это не первый конфликт между блогерами. Их познакомил пранкер Эдвард Бил. Сначала они общались нормально, но потом Давидыч раскритиковал Литвина, когда пранкер разбил новый Porsche Taycan за 16 миллионов рублей сразу после салона. Автоблогер считает, что это было небезопасно и его поступок мог привести к трагедии.

Еще один конфликт между блогерами произошел, когда Давидыч ответил на Stories в Instagram Литвина о новых дисках на его машине. Автоблогер посоветовал их снять, иначе он подарит ему красные бусы на зеркало.