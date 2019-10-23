Авто рэпера из BlackStar обстреляли в Москве

Рэпера Pabl.A из Black Star, настоящее имя которого Александр Павлов, обстреляли возле его дома в Москве. Нападение на артиста произошло в воскресенье, 20 октября. Об этом он рассказал в беседе с «360».

Рэпера обстреляли в момент, когда тот находился за рулем своего автомобиля. Вместе с ним на переднем пассажирском сиденье ехала девушка. Неизвестные напали на машину исполнителя спустя пару минут после того, как он отъехал от своего дома.

Несколько пуль пробили боковое стекло со стороны водителя, но ни сам Pabl.A, ни его девушка в результате обстрела не пострадали.

По словам рэпера, он не сразу понял, что именно произошло, а потому не смог разглядеть нападавших. Pabl.A отметил, что не знает, кто мог желать его смерти — никаких угроз он не получал. После происшествия рэпер написал заявление в полицию. Правоохранительные органы ведут расследование.