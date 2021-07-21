Австралийскую триатлонистку Алексу Лири ввели в искусственную кому

Австралийская триатлонистка Алекса Лири попала в больницу после падения с велосипеда. Ее ввели в искусственную кому, сообщила «Газета.ru» со ссылкой на Daily Mail.

Спортсменка упала с велосипеда на тренировке после столкновения с другой велогонщицей. У нее диагностированы множественные переломы, также врачи обнаружили несколько сгустков крови в мозгу. Отец Лири сообщил, что ей провели трепанацию черепа, чтобы снять давление на мозг.