Австралийские академики признали Тарантино лучшим режиссером

Американского режиссера Квентина Тарантино назвали лучшим режиссером за фильм «Однажды в Голливуде». Такое решение приняла Австралийская академия кино и телевизионных искусств (AACTA).

Церемония награждения премией ААСТА проходила вечером 3 января в Лос-Анджелесе. Австралийские академики наградили Тарантино за лучшую режиссуру. Лучшей картиной назвали «Паразитов» корейского режиссера Пон Джун-хо, эта лента борется за премию «Оскар» в номинации «Лучший международный художественный фильм» вместе с «Дылдой» Кантемира Балагова.

Награда ААСТА за сценарий досталась новозеландскому актеру, режиссеру, сценаристу и комику Тайке Вайтити за ленту «Кролик Джоджо».

Лучшими актерами назвали Адама Драйвера («Брачная история») и Сиршу Ронан («Маленькие женщины»).

Фильмы «Джокер» и «Паразиты» заработали по четыре номинации премии AACTA International Awards. «Ирландец» был представлен в шести номинациях из семи, а «Однажды в Голливуде» — в пяти. Список победителей опубликовал Hollywood Reporter.

Австралийская киноакадемия присуждает премии вне зависимости от страны, в которой произвели фильм.