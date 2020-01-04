Австралийские академики признали Тарантино лучшим режиссером
Церемония награждения премией ААСТА проходила вечером 3 января в Лос-Анджелесе. Австралийские академики наградили Тарантино за лучшую режиссуру. Лучшей картиной назвали «Паразитов» корейского режиссера Пон Джун-хо, эта лента борется за премию «Оскар» в номинации «Лучший международный художественный фильм» вместе с «Дылдой» Кантемира Балагова.
Награда ААСТА за сценарий досталась новозеландскому актеру, режиссеру, сценаристу и комику Тайке Вайтити за ленту «Кролик Джоджо».
Лучшими актерами назвали Адама Драйвера («Брачная история») и Сиршу Ронан («Маленькие женщины»).
Фильмы «Джокер» и «Паразиты» заработали по четыре номинации премии AACTA International Awards. «Ирландец» был представлен в шести номинациях из семи, а «Однажды в Голливуде» — в пяти. Список победителей опубликовал Hollywood Reporter.
Австралийская киноакадемия присуждает премии вне зависимости от страны, в которой произвели фильм.