Знаменитости 18 марта 2024, 08:30 Австралийская супермодель созналась в изнасиловании школьника Модель из Австралии Меган Скай Бланкада совратила подростка младше 16 лет Unsplash

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В Австралии начался суд над актрисой, участницей шоу «Кто хочет стать супермоделью» Меган Скай Бланкадой. Она созналась в изнасиловании подростка, которому на момент произошедшего не исполнилось 16 лет. Об этом сообщил News.com.au.

Модель выступила в магистратском суде Аделаиды по делу о сексуальном насилии над учащимся частной школы, которое происходило неоднократно в период с января 2021 по ноябрь 2023 года. Она признала свою вину и раскаялась. Судья поместил Меган Скай Бланкаду под стражу до решающего заседания в апреле. Женщине грозит пожизненное заключение.

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«В этом деле есть жертва-подросток, и она надеется, что ее признание себя виновным сегодня утром поможет облегчить любое беспокойство или стресс, которые он испытывал по поводу дачи показаний», — сказал адвокат модели Эндрю Грэм.

По другому уголовному делу модель заподозрили в хранении материалов, связанных с эксплуатацией детей. С этим обвинением она не согласилась. Приговор вынесут в мае.

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