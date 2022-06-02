Австралийская певица Перукуа назвала «абсурдом» гонения на русскую культуру

Австралийская певица Перукуа 5 июня приедет в Москву с сольной программой «Голос любви». Артистка рассказала журналистам о своем отношении к русским людям и русской культуре, а также отметила, что даже и не думала об отмене своего выступления в столичном «Крокус Сити Холле», написали «Дни.ру».

«Вопреки расхожему мнению, я не думаю, что существует какая-то особенная тайна русской души. Просто вы по природе очень щедрые, глубокие, красивые любящие и заботливые люди. Вы сохранили ценность полов, семьи и детей. И все благодаря тому, что вы понимаете, осознаете на самом глубинном уровне, что по настоящему ценно в жизни., а что — просто мода эпохи», — сообщила она.

По словам Перукуа, музыка и любое другое творчество должны объединять людей и находить у них точки соприкосновения, поэтому все те гонения на русскую культуру, которые начались в мире, можно назвать абсурдом и дикостью.

«Это абсурд и дикость. Культура — это связующее звено между культурами, народами различными политическими и иными взглядами. Задача культуры — быть инструментом объединения людей, а не повода для гонений», — добавила певица.