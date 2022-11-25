Знаменитости 25 ноября 2022, 11:31 Австралийская актриса Марго Робби рассказала о своей самой удачной роли в кино Своей лучшей ролью Марго Робби считает роль фигуристки в фильме «Тоня против всех»

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Двукратная номинантка на премию Оскар Марго Робби считает, что все ее лучшие актерские навыки раскрыла роль фигуристки в фильме «Тоня против всех». Об этом сообщило РИА ФАН.

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По данным сайта «Вечерняя Москва», после выхода фильма «Тоня против всех» в 2018 году Марго Робби номинировали на Оскар. По мнению австралийской актрисы, роль американской фигуристки Тони Хардинг пришлась ей по душе и смогла открыть новые личностные грани. Робби призналась, что считает считает свою актерскую игру в этой кинокартине по-настоящему профессиональной.

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