25 ноября 2022, 11:31
Австралийская актриса Марго Робби рассказала о своей самой удачной роли в кино
Своей лучшей ролью Марго Робби считает роль фигуристки в фильме «Тоня против всех»
Двукратная номинантка на премию Оскар Марго Робби считает, что все ее лучшие актерские навыки раскрыла роль фигуристки в фильме «Тоня против всех». Об этом сообщило РИА ФАН.
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По данным сайта «Вечерняя Москва», после выхода фильма «Тоня против всех» в 2018 году Марго Робби номинировали на Оскар. По мнению австралийской актрисы, роль американской фигуристки Тони Хардинг пришлась ей по душе и смогла открыть новые личностные грани. Робби призналась, что считает считает свою актерскую игру в этой кинокартине по-настоящему профессиональной.
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