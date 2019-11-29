Аврил Лавин рассталась с возлюбленным-миллиардером

Романтические отношения продлились почти год. Лавин и Сэрофим начали встречаться в феврале 2019 года. Последний раз их видели вместе в июле во время похода по магазинам в Западном Голливуде.

Майли Сайрус попала в больницу. Новый парень «вылечил» ее песней Подробнее

Причина разрыва отношений пока не называется, отметила «Газета.ru». Тем не менее певица осталась с Серофимом в хороших отношениях и общается с ним.

После расставания с наследником техасского миллиардера Лавин полностью ударилась в работу. Сейчас она гастролирует с туром Head Above Water.

Филипп Серофим занимается бизнесом, связанным с безопасностью программного обеспечения, финансовой безопасностью и возобновляемой энергией. Состояние его отца насчитывает 1,6 миллиарда долларов.

Певица уже дважды была замужем. Первым ее супругом был фронтмен группы Sum 41 Дерик Уибли, с которым она прожила с 2006 по 2010 годы. В 2013-м Лавин обменялась кольцами с солистом группы Nickelback Чедом Крюгером. Их брак продлился два года. Также музыкальная исполнительница встречалась с моделью и звездой реалити-шоу Броди Дженнером.