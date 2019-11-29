  • Аврил Лавин рассталась с возлюбленным-миллиардером

    29 ноября 2019, 10:37

    Алена Макаренко

    Канадская певица Аврил Лавин порвала со своим молодым человеком Филиппом — сыном миллиардера Файеза Серофима из Техаса. Об этом сообщил журнал US Weekly со ссылкой на инсайдеров.
    Аврил Лавин рассталась с возлюбленным-миллиардером

    Романтические отношения продлились почти год. Лавин и Сэрофим начали встречаться в феврале 2019 года. Последний раз их видели вместе в июле во время похода по магазинам в Западном Голливуде.

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    Причина разрыва отношений пока не называется, отметила «Газета.ru». Тем не менее певица осталась с Серофимом в хороших отношениях и общается с ним.

    После расставания с наследником техасского миллиардера Лавин полностью ударилась в работу. Сейчас она гастролирует с туром Head Above Water.

    Филипп Серофим занимается бизнесом, связанным с безопасностью программного обеспечения, финансовой безопасностью и возобновляемой энергией. Состояние его отца насчитывает 1,6 миллиарда долларов.

    Певица уже дважды была замужем. Первым ее супругом был фронтмен группы Sum 41 Дерик Уибли, с которым она прожила с 2006 по 2010 годы. В 2013-м Лавин обменялась кольцами с солистом группы Nickelback Чедом Крюгером. Их брак продлился два года. Также музыкальная исполнительница встречалась с моделью и звездой реалити-шоу Броди Дженнером.