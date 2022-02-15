Авраама Руссо задержали в аэропорту из-за потери паспорта

Певец Авраам Руссо рассказал, что его задержали в аэропорту Нью-Йорка из-за того, что он потерял американский паспорт в салоне самолета. Об этом написало РИА «Новости».

«У меня двойное гражданство, поэтому вылет — с один паспортом, прилет — с другим паспортом, это обыкновенная вещь, каждый „двойной гражданин“ так. И, скорее всего, так получилось, что когда зашел в самолет и поставил вещи, расположился, паспорт упал между сиденьями. В бизнес-классе там широко, рядом никого не было, никто не сидел», — рассказал певец.

Он добавил, что предъявил водительские права, но в аэропорту пришлось задержаться, пока паспорт не нашли. Певец уточнил, что сотрудники аэропорта отнеслись к нему с пониманием, написал kp.ru.