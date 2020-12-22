Авербух впервые обратился к подписчикам после свадьбы с Арзамасовой

Возлюбленные не стали скрывать, что стали мужем и женой. Видео с церемонии они опубликовали на своих страницах в социальных сетях. На ролике Илья и Лиза говорят друг другу «да» и обмениваются обручальными кольцами.

Большое число подписчиков порадовались за пару и оставили под постами множество комментариев с поздравлениями и различными пожеланиями, сообщила радиостанция «Комсомольская правда».

«Как и обещали, говорим, когда есть о чем сказать. Не собираемся скрывать это важное для нас двоих событие. С тех пор как мы с Лизой вместе, для нас наступил большой медовый месяц, который надеемся сохранить на всю жизнь», — признался Авербух.

Спортсмен поблагодарил всех, кто оставил добрые слова на его с супругой страницах. Он подчеркнул, что каждое сообщение очень трогательное. Фигурист пожелал поклонникам счастья и любви.

Отмечается, что у знакомых и фанатов пары есть подозрение, что Илья и Лиза стали молодоженами раньше объявленной даты. Церемония была неожиданностью даже для близких друзей жениха и невесты.