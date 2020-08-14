Авербух рассказал о подготовке участников нового сезона «Ледникового периода»

Российский фигурист Илья Авербух рассказал о подготовке участников нового сезона телепроекта «Ледниковый период». В их числе окажутся 11 пар спортсменов и звезд шоу-бизнеса.

Уточняется, что зрители увидят на льду Влада Топалова с Еленой Ильиных, Регину Тодоренко с Романом Костомаровым, Ольгу Бузову с Дмитрием Соловьевым и других, информирует «ПолитЭксперт».

Авербух отметил, что был достаточно большой перерыв с момента окончания съемок прошлого сезона. Четыре года зрители не видели классического формата этого шоу. Он отметил, что получилось собрать интересный состав участников для широкой аудитории.

«Хочу сказать, что все участники много работают. С точки зрения „Ледникового периода“ — это классический формат. Наверное, мы возвращаемся к первому сезону „Звезды на льду“, когда весь проект как тренер вел я. У меня сейчас есть помощники», — объяснил спортсмен.

Так, на тренировках Авербуху помогают Максим Савицкий, Елена Масленникова и другие профессионалы.