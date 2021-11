Авербух рассказал, как Медведева придумала стать «хейтером» Милохина

Продюсер «Ледникового периода» Илья Авербух рассказал о новом номере, в котором фигуристка Евгения Медведева стала «хейтером» блогера Дани Милохина. Об этом сообщила «Газета.ru».

По его словам, Медведева сама придумала такую идею для номера. Она «писала» Милохину гневные комментарии под песню Take Me To Church.

«Женя сказала: „Я вижу себя олицетворением хейтерства“. Я сразу после предложения увидел картинку этого номера. И не мог не поддержать идею», — рассказал Авербух.

Он добавил, что такая идея возникла у Евгении сразу. Реализовать номер оказалось несложно, трудности возникли только с концовкой.

«Я долго думал, как завершить номер. На раздумья ушло почти два дня. Что делать? Взрывать компьютеры? Ну, это какой-то детский сад. А потом я сказал, что нужно просто сделать delete — удалить. И все», — пояснил Авербух.

Он уточнил, что поощряет идеи участников проекта, так как в этом его суть — всех вовлечь в творческий процесс.

«Моя идея — создать на „Ледниковом периоде“ творческую лабораторию для всех, вовлекать ребят в процесс, чтобы они творили», — подчеркнул Авербух.