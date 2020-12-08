Авербух опроверг тайную свадьбу с актрисой Лизой Арзамасовой

Слухи о тайной свадьбе Ильи Авербуха и актрисы Елизаветы Арзамасовой не подтвердились. Отношения пары развиваются, и о каких-либо изменениях они обязательно сообщат, когда «будет что сказать».

Хореограф и продюсер Илья Авербух рассказал журналу StarHit, как складывается его роман с актрисой из «Папиных дочек».

«У нас с Лизой все хорошо! Наши отношения продолжают счастливо развиваться», — заявил он.

Авербух обратил внимание на тот факт, что «никаких тайных свадеб и венчаний не было». Он пообещал рассказать, если в их жизни с Елизаветой произойдут какие-либо изменения. Случится это, если паре «будет что сказать по этому вопросу».

Поводом для таких предположений стала недавняя публикация Арзамасовой в Instagram. На фото девушка продемонстрировала кольцо на безымянном пальце, отметив дату хэштегом и добавив эмодзи в виде красного сердца и голубя. Подписчики предположили, что Авербух сделал артистке предложение, и начали ее поздравлять.

Про роман Авербуха и Арзамасовой впервые заговорили летом после публикации в СМИ их совместных фотографий.