Авербух опроверг тайную свадьбу с актрисой Лизой Арзамасовой
Хореограф и продюсер Илья Авербух рассказал журналу StarHit, как складывается его роман с актрисой из «Папиных дочек».
«У нас с Лизой все хорошо! Наши отношения продолжают счастливо развиваться», — заявил он.
Авербух обратил внимание на тот факт, что «никаких тайных свадеб и венчаний не было». Он пообещал рассказать, если в их жизни с Елизаветой произойдут какие-либо изменения. Случится это, если паре «будет что сказать по этому вопросу».
Поводом для таких предположений стала недавняя публикация Арзамасовой в Instagram. На фото девушка продемонстрировала кольцо на безымянном пальце, отметив дату хэштегом и добавив эмодзи в виде красного сердца и голубя. Подписчики предположили, что Авербух сделал артистке предложение, и начали ее поздравлять.
Про роман Авербуха и Арзамасовой впервые заговорили летом после публикации в СМИ их совместных фотографий.