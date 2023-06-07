Знаменитости 07 июня 2023, 01:35 «Аура хорошая». Галкин высмеял атаку беспилотников на Москву Галкин пошутил над атакой пролетевших мимо его замка беспилотников на Москву РИА «Новости»

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Юморист Максим Галкин* на концерте в турецкой Анаталье высмеял недавнюю атаку беспилотников на Москву. Он заявил, что дроны пролетели мимо его замка, «потому что там хорошая аура», написал Telegram-канал SHOT.

«Ну, на то я замок и строил. Дроны летали прямо над моим замком, но не тронули. Там хорошая аура, опять же — колдовство», — высказал Галкин*.

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Речь идет об атаке дронов на российскую столицу 30 мая. Они врезались в три дома — многоэтажку в Новомосковском округе на улице Атласова в поселении Московский, жилой дом на Профсоюзной улице, попав в окно квартиры на 16 этаже, и дом на Ленинском проспекте. До замка Галкина* и Аллы Пугачевой в деревне Грязь аппараты действительно не долетели.

На этом же концерте артист во всеуслышание заявил, что спонсорами его концерта выступления «ребята с Украины». Поэтому съемка в зале запрещена.

«Есть жесткие требования. В прошлый раз снимали, были штрафные санкции на наших организаторов», — предупредил экс-ведущий.

Юморист не забыл пошутить и про свою супругу, которую бойкотируют на родине и требуют лишить госнаград.

«Один не брал [госнаград у власти], вторая брала давно и у других», — похвалился Галкин*.

Ранее общественное движение «Зов народа» обратилось в СК, ФСБ и Генпрокуратуру с требованием проверить Максима Галкина* на спонсирование терроризма. Они составили обращение в ведомства.

* Максим Галкин — физическое лицо, выполняющее в России функции иностранного агента.