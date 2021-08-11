Астровская рассказала о сложностях на съемках «Орла и решки»

Ведущая «Орла и решки» Алина Астровская рассказала, что на съемках программы возникает много трудностей, которые зрители не видят. Об этом сообщил сайт «Утро.ру».

Она вспомнила, что во время съемок выпуска в Мексике в стране проходил День смерти. Из-за празднеств Астровской приходилось сниматься по 56 часов подряд.

Она уточнила, что жутко устала и, чтобы не уснуть, ей приходилось пить специальный напиток. Кофе уже не работал, поэтому она смешивала воду с соком лимона, апельсина и грейпфрута. Астровская уточнила, что это не очень полезно, зато помогало сохранять бодрость.

Ранее список ведущих программы «Орел и решка» пополнился именем актрисы Анфисы Черных. Звезда фильма «Географ глобус пропил» появится в пятом сезоне проекта «Орел и решка. Чудеса света».

Новая ведущая призналась, что всегда мечтала попробовать себя в популярном телешоу. Она добавила, что во время путешествий пользовалась лайфхаками, которыми делились ведущие.

Актриса поделилась, что во время съемок ее переполняли абсолютно разные эмоции. Грусть сменялась буйной радостью, а отрицание — признанием.