Астропсихолог предсказал Бузовой разочарование от очередного брака

По информации «Экспресс газеты», на прошлой неделе прошел сольный концерт Ольги Бузовой. Певица призналась публике, что на выступлении присутствует ее будущий муж. Поклонники сразу вспомнили о блогере Давиде Манукяне, который был на тот момент в зрительном зале. Уже не первый месяц фанаты подозревают, что он встречается с Бузовой.

По мнению астропсихолога Ирины Фалькао, брак с Давидом Манукяном не принесет Ольге Бузовой желанного счастья. Эксперт отметила, что блогер общается со звездой ради собственного пиара.

«В натальной карте Ольги нет прямого указания на брак в 2020 году, наиболее благоприятное для этого время наступит лишь через год, в 2021-м. А вот звезды в карте блогера Давы, роман с которым ей приписывают, четко указывают на скорую возможность создания семьи, причем это может существенно поднять его социальный статус. Грубо говоря, в браке с Ольгой Давид заинтересован куда больше нее самой, ведь их связь будет способствовать улучшению его карьеры и материального положения», — пояснила астропсихолог.