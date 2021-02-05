Астролог Володина предупредила о трудностях в период ретроградного Меркурия

В 2021-м сразу несколько планет окажутся ретроградными, то есть они будут двигаться не в привычном направлении, а в обратном. Именно этот фактор может стать причиной трудностей.

Начиная с 30 января в ретроградном положении оказался Меркурий. В нем он пробудет до 21 февраля. Весной и летом свой обычный ход изменят Юпитер и Сатурн, а в декабре — Венера.

«У каждого из нас есть зона, тема, вопрос, который будет болью в течение 2021 года», — рассказала Володина.

Для понимания зоны с возможным подвохом, нужно внимательно изучить свой подробный гороскоп или по-научному натальную карту, написал сайт «Утро.ру». В этом вопросе необходимо узнать, в каких звездных домах присутствуют знаки Водолея и Козерога. Каждый «дом» отвечает за свою сферу — работу, отношения с партнером, семью, детей. Отталкиваясь от этого можно предугадать, в каких конкретно сферах возникнут трудности.