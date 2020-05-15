Астролог Володина объяснила причину развода Эмина Агаларова

Бизнесмен и его возлюбленная, модель Алена Гаврилова выбрали неподходящую дату для свадьбы. Поэтому у знаменитостей не было шанса на счастливое будущее, уверена Володина.

«Самое плохое — регистрация на следующий день после солнечного затмения. Авантюра чистой воды. И это не фантазии, а математически доказанный факт», — пояснила астролог.

По личному гороскопу Эмина, 2018 год был временем романтического флирта и влюбленности. Тогда предприниматель верил в необходимость официальной регистрации.

«И продлилась эта иллюзия вместе с секстилем Нептуна к Венере до конца марта 2020 года. Закончился аспект, зашатался брак», — написала Володина.

Окончательно Агаларов потерял интерес к браку еще в апреле. А 13 мая мужчина не смог жить без изменений — так расположились звезды.

Чтобы сохранить брак, важно выбирать правильный день для церемонии, объяснила астролог. В таком вопросе стоит обратиться к профессионалу, тогда можно сохранить отношения.

Ранее Агаларов выложил в Instagram фотографию со свадьбы с Гавриловой. Пост он подписал словами благодарности за совместную жизнь и сообщил о разводе.