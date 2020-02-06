Астролог увидел будущие изменения принца Гарри

По информации сайта «Дни.ру», о предстоящих изменениях в судьбе герцога Сассекского астролог рассказала на личной странице в Instagram. Володина обратила внимание на то, что за последнее время монарх пережил много значимых событий. Она убеждена, что изменения негативно повлияют на судьбу принца Гарри.

По мнению астролога, герцог пожалеет о принятых решениях уже в феврале.

«Он только что выпал из системы, в которую был встроен 40 лет жизни и которая его поддерживала. И других условий он не знал. А сейчас он вышвырнут из этой системы, причем даже не по собственному желанию. А потому что его супругу она не устроила», — написала она.