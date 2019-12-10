Астролог предрек Петросяну новый громкий развод

«Мы составляли его натальную карту. У него ожидается брак, и это последний брак, причем года через полтора у него будет громкий бракоразводный процесс. После Степаненко он обязан затащить в ЗАГС молодую — он ее притащил. Его ждет очередной развод, это будет шоу по всем каналам: крики, слезы, все в таком духе. Судя по натальной карте, он повторит судьбу Виторгана», — заявил астролог.

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По словам астролога, Петросян составит с новой супругой брачный контракт, и при разводе Брухунова не получит ничего. Однако деньги ей принесет участие в различных ток-шоу, где она сможет рассказывать про семейную жизнь.

«Он ей не по судьбе, у нее есть без него личная жизнь, она будет иметь три брака и ни в одном не уживется», — уверил Богданов.

Он также отметил, что Петросян очень зависим от магии, которой вокруг него очень много.

«Петросян очень магиозависимый. Вокруг него много приворотов и отворотов и магии, которую он делает сам и которую делают ему. Он нереально от этого всего очень зависит, поэтому союз будет недолговечен, и через некоторое время вся страна станет покупать чипсы и смотреть шоу „Развод Евгения Петросяна“», — заключил Павсекакий Богданов.