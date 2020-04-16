Астролог из «Давай поженимся» объяснила свой уход из программы

По информации «Экспресс газеты», в настоящее время съемки телепрограммы «Давай поженимся» продолжаются. Однако за день снимают сразу несколько серий, чтобы снизить риск заражения всех участников процесса.

Несмотря на более безопасные условия, Володина решила временно не сниматься в передаче. Некоторые зрители предположили, что по окончании режима самоизоляции на ее место следует выбрать другую ведущую.

Тем не менее, астролог заметила, что позже вернется на съемки и не будет покидать должность ведущей телепрограммы.

«Я с семьей дома в самоизоляции, как, собственно, нас и попросило руководство страны и города Москвы. Берегу себя и близких. Да, съемки программы прошли без меня. Но у меня не было намерений прервать контракт с „Давай поженимся!“ навсегда. Я отказалась сниматься на то время, пока действует официально установленный режим. Я приняла такое решение и считаю, что это правильно», — добавила Володина.