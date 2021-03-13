Астрофизик назвал опасное заблуждение Илона Маска

Британский астрофизик Мартин Рис рассказал об опасном заблуждении Илона Маска. Он раскритиковал основателя SpaceX за желание отправить миллион человек на Марс к 2050 году.

Об этом Рис рассказал во время выступления на Всемирном правительственном саммите в Дубае. Его слова процитировал Sky News.

«Идея Маска <…> является опасным заблуждением. Жить на Марсе ничуть не лучше, чем жить на Южном полюсе или на вершине Эвереста», — отметил астрофизик.

Его американский коллега Нил Деграсс Тайсон подчеркнул, что для комфортной жизни людям придется превратить Марс в Землю. Кроме того, он подчеркнул, что переселение части человечества на другую планету, чтобы спасти Землю от катастрофы, сейчас не представляется реалистичным. Ученый уверен, что сейчас населению проще предотвратить эту катастрофу, чем сделать Красную планету пригодной для нормальной жизни.

Однако ученый призвал оказывать поддержку молодым людям, которых вдохновляет космос. Ранее Илон Маск сообщил, что к 2050 году планирует построить на Марсе город-миллионник. Он уточнил, что к середине XXI века на Красную планету будут летать примерно по три космических корабля в день, что позволит таким путешествиям стать доступными для всех.