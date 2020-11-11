Астахов рассказал, как пандемия отразилась на его работе

Он уточнил, что многие его знакомые уже перенесли коронавирус, но он сам и его близкие — еще нет.

«Ждем, когда это случится, потому что не хотим отличаться от большинства», — пошутил актер.

Астахов поделился, что из-за сложившейся ситуации сильно уменьшилось количество работы. Отменились почти все спектакли и съемки.

«По поводу ближайших планов, не надо смешить, тех, кто на небесах. Но судя по многочисленным разговорам наших врачей это еще долго продлится, может полгода, а может и еще дольше», — подчеркнул он.

Астахов рассказал, что благодаря появившемуся свободному времени, он может себе позволить просто лежать на диване и смотреть кино, чего уже не делал лет 30.

«Могу вылежать полдня и смотреть телевизор. Смотреть старое кино — это тоже очень интересно», — пояснил он.

Артист также добавил, что рад возможности провести время со своими близкими людьми, и коронавирус в этом плане ему только на руку.

«Я вот прям сейчас поцелую свою любимую женушку, у нас все замечательно. У нас нет никаких проблем и я надеюсь никогда не будет», — заключил он.