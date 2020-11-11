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    11 ноября 2020, 15:12

    Астахов рассказал, как пандемия отразилась на его работе

    Дарья Морозова

    Актер Сергей Астахов рассказал, как повлияла пандемия коронавируса на его жизнь. Об этом сообщило РИА ФАН.

    Он уточнил, что многие его знакомые уже перенесли коронавирус, но он сам и его близкие — еще нет.

    «Ждем, когда это случится, потому что не хотим отличаться от большинства», — пошутил актер.

    Астахов поделился, что из-за сложившейся ситуации сильно уменьшилось количество работы. Отменились почти все спектакли и съемки.

    «По поводу ближайших планов, не надо смешить, тех, кто на небесах. Но судя по многочисленным разговорам наших врачей это еще долго продлится, может полгода, а может и еще дольше», — подчеркнул он.

    Астахов рассказал, что благодаря появившемуся свободному времени, он может себе позволить просто лежать на диване и смотреть кино, чего уже не делал лет 30.

    «Могу вылежать полдня и смотреть телевизор. Смотреть старое кино — это тоже очень интересно», — пояснил он.

    Артист также добавил, что рад возможности провести время со своими близкими людьми, и коронавирус в этом плане ему только на руку.

    «Я вот прям сейчас поцелую свою любимую женушку, у нас все замечательно. У нас нет никаких проблем и я надеюсь никогда не будет», — заключил он.