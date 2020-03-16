Ассоль родила ребенка от ST

Жена рэпера рассказала о событии на личной странице в Instagram. Роды прошли 13 марта в клинике «Мать и дитя» в Москве.

Ассоль уточнила, что на протяжении всей беременности чувствовала себя полной сил. Тем не менее, медики решили вызвать роды из-за тенденции к перенашиванию. По словам девушки, она рожала естественным способом пять часов. Все проходило в приятной обстановке. Однако через некоторое время врачи вмешались в процесс и сделали операцию.

«Мы мечтали о „золотом часе“, когда после родов только родители общаются с ребенком и до конца пульсирует плацента, прежде чем ее перережут, но и тут все пошло не так… фантастически быстро и нужно было действовать после операции. Мне поднесли ребенка, я поцеловала дочь и провалилась в сон», — вспомнила супруга ST.

Она пояснила, что, проснувшись, увидела дочку на руках мужа.

«Знаете, все не по плану, все с ног на голову — и мне сейчас это даже кажется правильным», — добавила Ассоль.