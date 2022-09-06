«Она и забыла про тот пост». Асмус и ее адвокат узнали о деле против нее из СМИ | 360°

Эксклюзив 06 сентября 2022, 16:05 (обновлено: 06 сентября 2022, 17:07) Поделиться Telegram

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Viber «Она и забыла про тот пост». Асмус и ее адвокат узнали о деле против нее из СМИ Адвокат Асмус Ляховский рассказал о реакции актрисы на дело против нее 360tv

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Судебное заседание по административному делу о дискредитации Вооруженных сил России, возбужденному против актрисы Кристины Асмус, перенесли на 14 сентября. Адвокат Владимир Ляховский рассказал журналистам, что она разместила пост в соцсети, ставший поводом для разбирательства, «в сильном душевном волнении», а потом и вовсе забыла о нем.

«Я с ней беседовал, она находилась в состоянии сильного душевного волнения, когда этот пост написала. Более того, она про него уже забыла. Если бы не было этого разбирательства, скорее всего, про него никто бы даже не вспомнил. Откуда он вылез, я знаю, но не скажу. Скорее всего, имела место цепь случайностей», — отметил Ляховский.

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Он добавил, что протокол составлялся без участия актрисы, а уведомление направили не по ее адресу — произошла ошибка. Асмус и ее адвокат узнали о протоколе из СМИ.

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Первое заседание должно было состояться сегодня. Кристина Асмус не пришла. Защитник пояснил, что она на съемках, а «по судам должны ходить адвокаты».

«Она, конечно, расстроена, но держится молодцом. Мы надеемся, что правда восторжествует. Если бы она была виновата, меня бы здесь не было», — подчеркнул Владимир Ляховский.

В упомянутом посте актриса негативно высказалась о спецоперации. О том, поступали ли актрисе угрозы после его публикации, адвокату ничего не известно. Он добавил: люди, которые с ней общаются, «стараются ее поддержать и относятся к ситуации с вниманием». О проблемах Асмус с ролями он тоже ничего не слышал.

«Она была очень расстроена негативом, который непонятно почему появился. Было несколько роликов, где люди, которые, мягко говоря, плоховато разбираются в юриспруденции, все решения провели и обвинения расставили. Всегда старайтесь быть объективнее, разобраться», — обратился к журналистам Ляховский.

Он сообщил, что Асмус вряд ли появится на следующем заседании. Там будут решаться «сугубо специфические вопросы, неинтересные и непонятные неспециалистам». Адвокат заметил, что для любого неподготовленного человека нахождение в зале суда уже стресс, и признался, что даже его, несмотря на многолетний опыт, «потряхивает».

О том, что Кристину Асмус могут привлечь к ответственности по административному делу о дискредитации Вооруженных сил России, стало известно в конце августа. Материалы поступили в Тверской суд Публичные действия, направленные на дискредитацию ВС, грозят Асмус штрафом в размере от 30 до 50 тысяч рублей.

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