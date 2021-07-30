Асмус застали с копией Харламова на Шри-Ланке

На данный момент Кристина Асмус проводит время на Шри-Ланке. Однако девушка прилетела на остров вовсе не отдыхать. Актриса принимает участие в съемках фильма «Булки». Об этом сообщили «Дни.ру».

Асмус рассказала о жестких ограничениях во время съемочного процесса: знаменитостям не разрешают гулять и контактировать с местными жителями. Кроме того, погода на острове совершенно не радует. По словам актрисы, каждый день ураганы и ливни. Из-за этого сценарий фильма меняют чуть ли не на ходу.

Актриса в своем Instagram-аккаунте поделилась фотографией со съемок фильма, сделанной до пандемии. Девушка позирует с актером Борисом Дергачевым. Мужчина в солнечных очках очень напоминает бывшего супруга Асмус Гарика Харламова.

«Это я не с Гариком», — подписала девушка изображение.

Многие пользователи подумали, что на фото действительно изображен популярный комик.

«Сначала реально подумал, что это Гарик», — написал один из пользователей Сети.