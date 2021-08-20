Асмус выложила фото с сестрой со съемок фильма

Актриса Кристина Асмус выложила фото с сестрой Кариной, которая приехала к ней на съемки фильма. Об этом сообщил сайт «Дни.ру».

Сама Кристина сейчас снимается в фильме «Булки» на Шри-Ланке. Сестра приехала к ней и в итоге тоже поучаствовала в съемках.

Выяснилось, что Карина — профессиональная спортсменка, поэтому она подменила Асмус в одной из сцен, где требовался каскадер.

Кристина рассказала, что снимается с сестрой уже не в первый раз. Например, в фильме «Чемпионы: Быстрее. Выше. Сильнее» Карина тоже выполняла некоторые трюки.

«Я тебя безмерно люблю и невероятно горжусь тобой!» — написала актриса.

Некоторые пользователи заявили, что Карина получилась на фото неудачно, и предположили, что Кристина выбрала такую фотографию нарочно.

«Асмус не выносит конкуренции?» — написал один из них.

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