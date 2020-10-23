Асмус вспомнила о встрече с грабителем в школьные годы

Это происшествие случилось, когда Асмус было 18 лет. Тогда артистка направлялась в школу для участия в спектакле. Рядом с учебным заведением незнакомец перегородил Асмус дорогу. Мужчина попытался отобрать у будущей актрисы красный кнопочный мобильный телефон. Асмус очень любила гаджет и не хотела с ним расставаться.

«Повалила дурного дядю на землю и боролась с ним», — вспомнила она.

Несмотря на это злоумышленник вырвал мобильный из рук артистки и убежал.

Асмус рыдала от испуга и долго приходила в себя от «дичайшего шока». В тот день школьница так и не вышла на сцену.

Ранее Асмус озвучила размер своей зарплаты в Московском драматическом театре имени Ермоловой под руководством Олега Меньшикова. За спектакли там она получает чуть больше 20 тысяч рублей в месяц. Актриса заявила, что всегда ставит театральную карьеру на первое место, а финансовый вопрос для нее не первоочередной.