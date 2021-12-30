Асмус спонтанно улетела с дочкой в Дубай

Актриса Кристина Асмус на своей странице в Instagram рассказала, почему улетела вместе с дочерью в Дубай праздновать Новый год. Об этом написала Pravda.Ru.

Актриса призналась, что не отдыхала два года. У нее не было выходных, поэтому из-за нервного перенапряжения она решила уехать за границу.

«Короче, я психанула и взяла билеты в Дубай. Дорого я так понервничала. Поездка оказалась настолько неожиданной, что когда я с дочкой ехала в аэропорт, у нас даже не было забронированного отеля», — поделилась артистка.