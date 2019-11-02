Асмус отказалась от компенсаций за фото на надгробии

Кристина Асмус получила устные и письменные извинения от руководителя компании.

Асмус шокировали надгробной плитой с ее портретом. Но она не первая, кого «хоронили» ради рекламы Подробнее

Директор ООО «Ритмарт» рассказал в письме, что снимок Асмус передал им посетитель выставки ритуальных услуг в одном из павильонов на ВДНХ. Он попросил показать, как работает гравировальное устройство и вручил фотографию с актрисой.

«…не имея желания обидеть или сделать неприятное Кристине, а лишь намерение показать работу печатающего устройства», — объяснился руководитель компании.

Поэтому Асмус решила, что конфликт исчерпан. Она не увидела в поступке компании злого умысла и отказалась от претензии. Актриса также больше не нуждается в возмещении морального ущерба.

Выставка ритуальных услуг «Некрополь» открылась в 75-м павильоне ВДНХ. На одной из надгробных плит посетители увидели портрет Асмус, причем актриса жива и здорова. Позже плиту убрали с экспозиции. Звезда была шокирована этой новостью и потребовала компенсаций. Правда, они хотела решить конфликт в досудебном порядке.