  • Асмус отказалась от компенсаций за фото на надгробии

    02 ноября 2019, 11:23

    Алена Макаренко

    Российская актриса Кристина Асмус отказалась от претензий к компании, которая разместила ее портрет на похоронном камне. Также она больше не ждет компенсаций за незаконное использование ее изображения. Об этом рассказал адвокат Анатолий Кучерена, сообщил «Интерфакс».
    Асмус отказалась от компенсаций за фото на надгробии

    Кристина Асмус получила устные и письменные извинения от руководителя компании.

    Асмус шокировали надгробной плитой с ее портретом. Но она не первая, кого «хоронили» ради рекламы

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    Директор ООО «Ритмарт» рассказал в письме, что снимок Асмус передал им посетитель выставки ритуальных услуг в одном из павильонов на ВДНХ. Он попросил показать, как работает гравировальное устройство и вручил фотографию с актрисой.

    «…не имея желания обидеть или сделать неприятное Кристине, а лишь намерение показать работу печатающего устройства», — объяснился руководитель компании.

    Поэтому Асмус решила, что конфликт исчерпан. Она не увидела в поступке компании злого умысла и отказалась от претензии. Актриса также больше не нуждается в возмещении морального ущерба.

    Выставка ритуальных услуг «Некрополь» открылась в 75-м павильоне ВДНХ. На одной из надгробных плит посетители увидели портрет Асмус, причем актриса жива и здорова. Позже плиту убрали с экспозиции. Звезда была шокирована этой новостью и потребовала компенсаций. Правда, они хотела решить конфликт в досудебном порядке.