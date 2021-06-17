Асмус призналась в тайном романе

Актриса Кристина Асмус поделилась подробностями своего тайного романа. О личной жизни она рассказала в Instagram.

В новом посте артистка пожаловалась, что ее постоянно с кем-то «сводят». То с женатым актером Алексеем Чадовым, то с холостяком Милошем Биковичем. Также поклонники считали ее влюбленной Александра Петрова, Сергея Гилева, Алексея Учителя и других именитых представителей киноиндустрии. Причем слухи о романах Асмус ходили даже во время ее замужества. Однако она не встречалась ни с кем из этого списка.

«Ни с кем из выше перечисленных меня не связывало ничего, кроме дружбы и работы. Да, у меня есть отношения и не один год уже. Но пресса ни разу не выиграла в угадайку», — заявила Асмус.

После этого подписчики оставили множество комментариев, отметило «Утро.ру». Один из них даже пошутил, что актриса сама бросила вызов журналистам, которые теперь будут еще пристальнее следить за ее личной жизнью. Другие же допустили, что артистка просто крутит роман с работой.

Асмус заявила, что роман длится уже несколько лет. При этом с Гариком Харламовым она рассталась меньше года назад.