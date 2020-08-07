Асмус призналась, что в детстве обманным путем стала победительницей конкурса

По ее словам это произошло 20 лет назад, и ей до сих пор стыдно. В 12 лет будущая артистка принимала участие в мероприятии, на котором нужно было нарисовать автопортрет, после чего жюри выбирали лучшую картину. Девочка не обладала художественными навыками и попросила о помощи другую участницу, у которой был талант в живописи.

«Я победила в этом конкурсе. Но так и не призналась, что авторство не мое… Прошло ровно 20 лет. Я периодически вспоминаю эту историю и мне стыдно до сих пор», — процитировало актрису ИА Natiоn Nеws.

Асмус подчеркнула, что рисунок получился «реально крутым».

Ранее сообщалось, что актриса снялась в откровенной сцене в полнометражном фильме «Китобой». Показ состоится на международном кинофестивале в Венеции. Лента расскажет о жизни людей, которые охотятся на китов. По сюжету, герои смотрят в интернете на девушку из секс-чата, которую сыграла Асмус.