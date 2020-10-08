Асмус пожаловалась, что спектакль с ее участием убрали из репертуара
Асмус рассказала, что этот спектакль самый «хитовый», и что она пережила на нем множество событий. Актриса написала, что участвовала в репетициях на девятом месяце беременности, играла сразу после родов, с высокой температурой и после операции на колено.
«И вбегала в театр за минуту до начала. И потрясающий День рождения отметила на спектакле в прошлом году. И на гастролях ходили в бар болеть за сборную России по футболу», — написала она.
Асмус добавила, что с этим спектаклем коллектив ездил по всей России и даже побывал в Прибалтике.
«Впереди у нас много крутейших премьер! А для зрителей прощальных спектаклей мы приготовили сюрприз», — поделилась актриса.
Она уточнила, что заключительные показы будут в новом формате, который стал экспериментов и для самих актеров в том числе.