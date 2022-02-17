Асмус пострадала на съемках из-за полосок для депиляции

Актриса Кристина Асмус пожаловалась, что травмировалась на съемках. Она рассказала подписчикам в Instagram, что сильно пострадала из-за полосок для депиляции.

По сюжету она должна была сделать депиляцию подмышек. Сама такими средствами она раньше не пользовалась, а перед съемками не было времени узнать, как работают восковые полоски.

«В дубле было больно, но терпимо. И покраснело. Попросили сходу еще дубль, и вот его я уже не смогла доиграть. Оторвать полоски во второй раз было нестерпимо больно. И когда я убрала руку, я увидела просто кровавые следы», — заявила Асмус.

Пост она сопроводила двумя фотографиями: на одной она стояла заплаканная, с потекшим макияжем, на второй — показала травмированную подмышку. По ее словам, к ране прикладывали лед, обработали перекисью.

«Жжет так, что можно сойти с ума; руки трясутся, одежду надеть больно. Уехали с площадки в клинику. В итоге ожоги. Выписали таблетки, гормональный спрей и всевозможные мази. Нельзя пользоваться дезодорантами, кожа содрана и раны пока свежие. А у меня каждый день смены и спектакли. Все ради вас, дорогие зрители!» — заключила актриса.

Ранее коллега Кристины Асмус по фильму «Текст» Иван Янковский рассказал, как сложно им было сниматься в нашумевшей эротической сцене.