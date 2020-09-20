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    20 сентября 2020, 18:26

    Асмус пошутила про раздел имущества с Харламовым

    Алена Макаренко

    Актриса Кристина Асмус пошутила про раздел «совместно нажитого имущества» с юмористом и шоуменом Гариком Харламовым после развода. Она с иронией ответила на вопрос подписчика в Instagram.

    В комментариях к фотографии артистки один из интернет-пользователей поинтересовался, сама ли она ведет соцсети.

    «50% Гарик после развода. Все-таки подписчики совместно нажитые», — пошутила Асмус.

    Харламов и Асмус объявили о разводе в июне. Супруги рассказали о решении разорвать отношения в соцсетях. При этом они отметили, что расставание не связано с нашумевшим фильмом «Текст» или третьими лицами.

    Асмус почти сразу же выложила в соцсети фото, на котором она голой сидит в ванной. Актриса пошутила, что развелась, «чтобы эту фотку выложить».

    А Харламов теперь считается самым завидным женихом. По крайней мере, таким его назвала телеведущая Ляйсан Утяшева. Однако она отказалась говорить, встречается ли сейчас с кем-то юморист.

    Харламов и Асмус — не единственная звездная пара, которая в 2020 году объявила о расставании. Также раскололась семья модели Анастасии Решетовой и рэпера Тимати.

    Новости SMI.FM