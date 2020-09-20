Асмус пошутила про раздел имущества с Харламовым

В комментариях к фотографии артистки один из интернет-пользователей поинтересовался, сама ли она ведет соцсети.

«50% Гарик после развода. Все-таки подписчики совместно нажитые», — пошутила Асмус.

Харламов и Асмус объявили о разводе в июне. Супруги рассказали о решении разорвать отношения в соцсетях. При этом они отметили, что расставание не связано с нашумевшим фильмом «Текст» или третьими лицами.

Асмус почти сразу же выложила в соцсети фото, на котором она голой сидит в ванной. Актриса пошутила, что развелась, «чтобы эту фотку выложить».

А Харламов теперь считается самым завидным женихом. По крайней мере, таким его назвала телеведущая Ляйсан Утяшева. Однако она отказалась говорить, встречается ли сейчас с кем-то юморист.

Харламов и Асмус — не единственная звездная пара, которая в 2020 году объявила о расставании. Также раскололась семья модели Анастасии Решетовой и рэпера Тимати.