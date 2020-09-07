Асмус показала, как сложно живется женщинам с длинными ногтями

Длинные ногти могут создать женщинам различные проблемы: с ними и обувь надеть непросто, и краситься, и мыться. Асмус записала юмористический ролик на тему того, какого живется любительницам такого маникюра.

Артистка описала ряд ситуаций, когда длинные ногти на руках действительно мешают что-либо делать. Она попыталась надеть сережку, но та выпала из рук, решила накраситься, но лишь уколола глаз, попробовала подписать документы, но не смогла взять в руки ручку.

Также в ролике Асмус пыталась нажать кнопку на телефоне, взять со стола иголку, обуть без ложки кроссовки, застегнуть собачку джинсов и помыть волосы в душе в одежде.

«ДевАчки, как вы ходите с такими ногтями???!!!», — подписала ролик актриса.

Подписчики оценили юмор Асмус и рассказали ей еще о ряде ситуаций. Пользователи соцсети признались, что с длинными ногтями трудно нажать кнопку слива на унитазе и напечатать что-то на клавиатуре.