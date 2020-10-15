У Кристины Асмус подтвердился коронавирус

Актриса Кристина Асмус рассказала своим подписчикам в Instagram о том, что у нее выявлен коронавирус.

«В общем, у меня подтвердился Ковид», — написала Асмус на своей странице. По словам звезды «Интернов», у нее последние три дня была температура выше 39 градусов, которая не опускалась ниже 37,7 после принятия жаропонижающих средств. Кроме этого, у нее кашель, красное горло, головная боль и ломота во всем теле. Как отметила актриса, ей два раза пришлось вызывать скорую помощь.

Сейчас Асмус находится дома и ждет очередного визита врача, которые должны «посмотреть динамику». У актрисы температура 37,9.

Своих подписчиков Асмус призвала не забывать о вирусе и быть аккуратными, использовать маски, перчатки и антисептики, а также соблюдать социальную дистанцию. При первых признаках заболевания актриса попросила пользователей никуда не ходить, а также пожелала им здоровья.

В конце сентября Кристина Асмус угодила в больницу. По ее словам, до больничной койки ее довел график работы. У актрисы были проблемы со связками и из-за отека почти не было голоса. Она лежала под капельницами, а врачи ежедневно ставили ей уколы, давали сильные антибиотики, адреналин и делали ингаляции.