Асмус обнадежила фанатов возможным примирением с Харламовым

«Уже третий час ищу бывшему мужу подарок. Чет, когда он мужем был, с этим попроще было», — написала Кристина.

О том, что актриса и резидент Comedy Club решили разойтись, стало известно летом 2020 года. Их брак продлился семь лет. У пары подрастает дочь Настя. Сначала Асмус и Харламов утверждали, что решение расстаться было совместным. Однако недавно артистка в соцсетях заявила, что нигде не говорила об этом. По ее словам, семья распалась, потому что «она устала». Теперь, когда актриса ушла от мужа, она счастлива.

Многие фанаты подозревали, что отношения пары испортились после выхода фильма «Текст». Там у Асмус есть откровенные сцены. Кристина и Гарик не раз подчеркивали, что скандальный фильм к их разрыву не имеет никакого отношения. Решение развестись было принято еще до выхода картины.

Расставание Асмус и Харламова стало одним из самых обсуждаемых в СМИ в 2020 году.